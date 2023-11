Kako su kazali iz FHMZ očekuju se udari vjetra širom zemlje, a lokalni pljuskovi u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne.

Kada je riječ o udarima vjetra oni se očeuju od 3 do 18 h. Padavine sredinom dana i tokom poslijepodneva.

Također, udari juga iznosit će, između 60 i 80, lokalno do 90 km/h. Očekivana količina padavina, u navedenim područjima, od 20 do 40, lokalno do 50 l/m2.

Građanima se na kraju preporučuje da slušaju upute i savjete nadležnih službi, piše n1.

