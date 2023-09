OBJAVLJENA PROGNOZA DO SRIJEDE: METEOROLOZI NAJAVILI PRAVO LJETNO VRIJEME, TEMPERATURE DO 35 STEPENI

Temperature zraka u 08 sati (°C): Sokolac 7; Bugojno 9; Bihać, Ivan Sedlo, Srebrenica 11; Banja Luka, Prijedor 12; Široki Brijeg, Zenica 13; Doboj, Sarajevo, Tuzla, Zvornik 14; Trebinje 20; Mostar, Neum 22; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 947 hPa, za 2 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 27 do 33 °C.

U Sarajevu sunčano. Dnevna temperatura oko 28 °C.

Biometeorološka prognoza je povoljna. Stabilno i sunčano vrijeme ugodno će djelovati na većinu populacije. Tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše izražene u prvom dijelu dana, tokom poslijepodneva preporučljivo je biti oprezniji i djelimično reducirati aktivnosti. Neophodno je provoditi mjere zaštite od sunca.

U nedjelju 10.09.2023., sunčano. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu zemlje do 34 °C.

U ponedjeljak 11.09.2023., sunčano. Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34 °C.

U utorak 12.09.2023., sunčano. Vjetar slab zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 23, a dnevna od 29 do 35 °C.

U srijedu 13.09.2023., sunčano uz malu do umjrenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34 °C. prenosi Avaz

