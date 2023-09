Slučaj ‘eMagnetix’: Piramidalna prevara iz Brčkog novi alarm lakovjernima

Posljednji slučaj iz Brčkog, gdje se građanima obećavala brza i laka zarada dok sjede za računarom, “klikaju i lajkaju” proizvode koji su navodno povezani s najvećim svjetskim internet-trgovinama, ponovo je skrenuo pažnju na našu lakovjernost i opasnost da prevare prijete na svakom koraku, piše Avaz.

U pitanju je piramidalna internet-prevara pod nazivom „eMagnetix“ ili „Easy Magnetix“. Raste velikom brzinom i upliće nove ljude u svoju shemu. Firma je zvanično registrirana 31. maja ove godine kao “Magnetix software tech” d.o.o. u Distriktu Brčko. Početni kapital je 100 KM. Finansije za ovu firmu nisu dostupne.

Piramidalna internet-prevara, na koju je nasjeo veliki broj građana BiH, podrazumijevala je uplatu depozita za ulazak u sistem, zatim je bilo potrebno „klikati“ oglase i pozivati prijatelje da i oni rade isto, sve do momenta dok se ne shvati da obećane zarade nema.

– Prevare su oko nas, u fizičkom i virtuelnom svijetu, bilo ih je, bit će ih, samo se načini izvršenja mijenjaju – kaže Saša Petrović, inspektor Federalne uprave policije, ekspert za cyber kriminal.

Pojašnjava da postoje brojni načini prevare koji se vremenom unapređuju, a u pitanju je veoma teško dokazivo krivično djelo.

– Sad je moderno ulaganje u virtuelne valute, digitalni marketing, a uvijek shema funkcioniše na isti način. Prva grupa koja uloži počne da dobiva novac, na njihovu preporuku ulaze drugi, onda to raste, sve do momenta kad dođe do urušavanja kompletne piramide. Zbog izgovora poput svjetske krize, COVID-a, imali smo raznih primjera. Najgore je što ljudi ostaju u ubjeđenju da će dobiti novac – pojašnjava Petrović.

Radio je na brojnim istragama, koje pokazuju koliko smo lakovjerni, ali i koliko žudimo za zaradom preko noći i bez mnogo truda, ali epilog je uvijek isti – zarade samo profesionalni prevaranti koji žive na ovaj način. Žrtve u BiH mogu pronaći kriminalci iz svih dijelova svijeta.

– Najčešće su nigerijske prevare. To su one poruke da ste dobili nasljedstvo, ali da trebate uplatiti proviziju. Ili prevare poput one u kojoj korisnici interneta dobiju e-mail navodno od rukovodioca policije u BiH, a i to je iz Nigerije. Ili da im je računar inficiran virusom koji je otkrio da gledaju pornografiju, da će to biti objavljeno ako na račun u Lionu ne uplati neki iznos, a prateći trag novca vidite da je vlasnik računa izvjesni Mbetu Seseku, negdje iz Afrike. To su prevare koje traju otkako postoji internet, a i dalje ljudi uplaćuju. Kao prije rata, kad su se na Željezničkoj stanici igrale one šibice. Svi su znali da je prevara, a i dalje su igrali – ističe Petrović.

Tiktokerica Beatrisa upozoravala je na prevaru iz Brčkog.

– Od uplaćenih 500 KM ja sam dobila samo 140 maraka u dvije isplate tokom 11 dana. Poslije toga su nestali. Koristili su moj utjecaj da ih preporučim drugima, a ja sam mislila da pomažem narodu. Dijelite video kako biste pomogli drugima da ne uplaćuju i gube novac – navela je u jednoj od videoporuka na TikToku.

Saša Petrović upozorava da ljudi nedovoljno obraćaju pažnju na sadržaje koje čitaju te podsjeća da ni na internetu, kao ni u svakodnevnom životu, ništa nije besplatno, te da je cilj svih primamljivih ponuda krađa podataka ili novca. Svojevremeno je navodio primjer građanke BiH koja je nasjela na priču bogatog arapskog šeika na krstarenju, koji joj je zatražio pozajmicu, uz obećanje da će traženi iznos biti vraćen čim pristane u luku. Ubrzo se ispostavilo da nema ni šeika, ni para. U pitanju su, kaže Petrović, tzv. romantične ili ljubavne prevare, koje su u svjetskim statistikama na drugom mjestu po obimu materijalne štete.

