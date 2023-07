OBJAVLJENA PROGNOZA ZA NAREDNA TRI DANA: OVO BI VAS MOGLO IZNENADITI

Sutra sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevna od 33 do 39 stepeni.

U utorak sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne rijetki i slabi lokalni pljuskovi su mogući u Bosni. Vjetar slab do umjeren u zapadnim područjima Bosne i Hercegovini jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 20 do 26, na jugu i sjeveru zemlje do 28, a dnevna od 32 do 38 stepeni.

U srijedu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U drugom dijelu poslijepodneva postepeni prestanak padavina i smanjenje naoblake. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 30 stepeni. prenosi hayat

