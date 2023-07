Najmoćniji pasoš na svijetu: Japan više nije na prvom mjestu, evo gdje se nalazi BiH

Građani Singapura uživaju pristup bez viza ili uz vizu na zahtjev u 192 destinacije širom svijeta.

Na drugo mjesto popele su se tri evropske zemlje – Njemačka, Italija i Španija, čiji građani bez vize mogu posjetiti 190 destinacija, prenosi BosnaInfo.

There are more countries than ever before in the Top 10 ranking of the Henley Passport Index as the battle for first place becomes increasingly competitive.

— Henley & Partners (@HenleyPartners) July 18, 2023