Sladić najavio sunčane dane: Ne kukajte ni na sunce, ni na sparinu

U većem dijelu naše zemlje danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva kiša u centralnim, istočnim, sjeveroistočnim područjima Bosne i u većem dijelu Hercegovine.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 14 do 21, na sjeveru, sjeverozapadu Bosne i u Hercegovini do 25°C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom u jutarnjim i prijepodnevnim satima. Jutarnja temperatura oko 12, a dnevna oko 19 °C.

U subotu, prema prognozi FHM-z a, u Hercegovini se očekuje pretežno sunčano, a u Bosni umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana u Bosni su mogući rijetki i slabi lokalni pljuskovi. Vjetar prije podne slab do umjeren, a poslije podne umjeren do pojačan, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28°C.

U nedjelju i ponedjeljak sunčano. Vjetar slab, a jutarnje temperature od 12 do 21, a dnevne od 24 pa i do 32 °C na jugu.

O vremenskim prilikama koje su pred nama oglasio se i poznati bh. meteorolog Nedim Sladić.

“Iduće sedmice (barem do 23.06) s pristizanjem vrele zračne mase sa prostora sjeverne Afrike u sklopu termobaričkog grebena temperature zraka su u osjetnom porastu te u većini zemlje se kreću od 28 do 35 °C. I tako vam Boga milog, ne kukajte ni na sunce ni na sparinu jer će biti kao u ekspres loncu kad sva vlaga krene isparavati s tla”, napisao je Sladić na svom Facebook profilu.

Malo potom je dodao: “Kako sam prethodno naveo – prolazan, ali snažan termobarički greben sa sjevera Afrike iduće sedmice povlači vreli zrak po visini prema Balkanskom poluostrvu (vidljiv u obliku “crvenog jezika” na AT850 hPa karti – karti temperature zraka na 1.5 kilometra visine). Obično, vrijednosti preko 20 ºC na 850 hPa (1.5 km) su dovoljne za temperature zraka iznad 30 ºC u prizemlju, s tim da treba u obzir uzeti i antecedentne i očekivane okolnosti, tj. u ovom slučaju vlažnost tla i pokrivenost neba oblacima. Narednih dana, a počevši od nedjelje, uglavnom pretežno sunčano. Pokoji oblačak se može tu i tamo razviti uz okolno gorje i planine tokom dana kao posljedica isparavanja tla koje će biti u početku dosta izraženo. Na prvu, temperature će se malo više mučiti da porastu s obzirom na to da će se energija usmjeravati na isparavanje nego na zagrijavanje tla, ali kako sve bude manje vlage, tako će se brže zagrijavati podloga i temperature rasti, pogotovo sredinom iduće sedmice kada očekujemo visoke, pa i vrlo visoke temperaturne vrijednosti za kraj juna mjeseca.

