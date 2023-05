FHMZ: Upaljeno žuto upozorenje zbog intenzivnih padavina

Prije podne sa kišom u sjevernim područjima, a tokom dana u cijeloj zemlji sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini nešto manje oblačnosti prije podne. U sjevernim, sjeveroistočnim i djelimično centralnim područjima Bosne se očekuju jači pljuskovi, što može uzrokovati pojavu bujica. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 20 stepeni.

Žuto upozorenje

Iz FHMZ-a navode da je upaljeno žuto upozorenje zbog obilnih padavina. Izdato upozorenje se odnosi na očekivanu količinu padavina (8 i više litara po metru kvadratnom) u toku jednog sata.

U sjevernim i centralnim područjima Bosne lokalno jači pljuskovi i grmljavina, što može uzrokovati pojavu bujičnih poplava.

Upozorenje je izdato za jučerašnji i današnji dan. Količina padavina koja se očekuje je između 20 i 40 l/m2.

Vrijeme narednih dana

U četvrtak u Bosni pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini jutro sunčanije, uz postepeno naoblačenje. Poslije podne pljuskovi i grmljavina širom zemlje. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 19 do 24, na jugu do 28 stepeni.

U petak umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima. Lokalno je moguća i grmljavina. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 27 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Promjenljivo vrijeme, kod većine populacije uzrokovat će lošije raspoloženje. Hronični bolesnici mogli bi povremeno imati nešto izraženije tegobe, vezane uz njihove bolesti. Pri tome će u Hercegovini tokom prijepodneva biti ugodnije, sa umjerenim temperaturama. Biometeorološke prilike djelimično će se pogoršati u drugom dijelu dana, kada je preporučljivo umanjiti aktivnosti. U Bosni je, uz izraženiju nestabilnost, izgledna lošija opšta slika od jutarnjih sati, piše Avaz.

