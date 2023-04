Kiša za Prvi maj? Nedim Sladić ima optimističnije vijesti

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

“Koliko smo kukali na kišu za 01.05, na kraju će sve ispasti puno povoljnije nego što je preliminarna prognoza uopće davala.

Pa da krenemo produženi vikend sa optimističnijim vijestima”, napisao je Sladić.

Podsjećamo vas i na prognozu Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U nedjelju umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, a dnevna od 16 do 21, na jugu do 24 °C.

U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne lokalni pljuskovi su mogući na zapadu i sjeverozapadu Bosne. U večernjim satima kiša se očekuje u većem dijelu naše zemlje. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 23 °C.

U utorak oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, na jugu do 15, a dnevna od 13 do 19 °C.

