Investitor iz Sarajeva želi obnoviti čuvenu mostarsku zgradu

Nakon što su ovih dana radnici bagerima i kamionima radili na čišćenju i odvozu smeća iz nekadašnje robne kuće Razvitak, koja je već trideset godina u ruševnom stanju građani Mostara zapitali su se da li su to prvi koraci koji vode ka njenoj konačnoj obnovi.

Ono što je poznato jeste to da su interes za ovu zgradu iskazali investitori iz glavnog bh. grada, a kako je potvrđeno, nadležni Odjel za društvene djelatnosti Grada Mostara prikupio je podatke vezane za nositelje stanarskog prava, piše N1.

Sada je na redu izrada idejnog projekta te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

– Bila je ideja na ovoj sjednici Gradskog vijeća da ide Regulacioni plan ovog područja gdje se nalazi Razvitak, ali još imamo sa investitorima nekakve dogovore, razgovore. Radi se o prilično zahtjevnom dijelu grada u imovinskom smislu, ali Grad je opredijeljen da se Razvitak konačno nakon 30 godina riješi, da se dobije jedan stambeno-poslovni blok ovdje, radimo na tome i optimističan sam da ćemo na sjednici u 5. mjesecu imati novi Regulacijski plan ovog dijela i da možemo krenuti u tu finalnu fazu pregovora i izgradnje objekta i da se riješi problem stanara – izjavio je za N1 gradonačelnik Mostara Mario Kordić.

Važno je, kazao je gradonačelnik, u ovom procesu zadovoljiti sve strane, te da iz tog razloga s investitorima vode opsežne razgovore. Inače, u ovoj zgradi prije rata živjelo je 60 porodica koje trideset godina čekaju da se vrate u svoje domove.

– Pričamo o historijskom dijelu Mostara i prevažno nam je da ne bude tu ogroman mastodont da bi zadovoljili sve stanare, tako da je Grad ponudio investitoru da zajedno riješimo i stanare da dobijemo jedan lijep i pristojan objekat u ovom dijelu grada i upravo svi ti dogovori i razgovori kako to treba izgledati zahtijeva jedno vrijeme. Kroz Zavod za prostorno planiranje imamo nekih ideja s njihove strane, investitor ima svojih vizija i pokušavamo pomiriti te dvije strane i da donesemo Regulacijski plan, sve je to stvar tehnike, izdavanje dozvola i ostalo – kazao je Kordić i dodao bi već do juna ili jula mjeseca sve trebalo biti završeno.

– Ideja je da u petom mjesecu ako usvojimo u Nacrtu Regulacijski plan ovog dijela, sljedeća sjednica nakon javne rasprave i ostalog bi trebala biti u Prijedlogu, ako se tu usvoji onda šesti ili sedmi mjesec bi imali što se tiče Grada već spremno sve – poručio je.

Početak gradnje ovisi o investitoru, čiji poziv bivši stanari s nestrpljenjem čekaju. Kažu bit će jedino zadovoljni ako im se vrati ono što su imali.

Facebook komentari