VRAĆAJU SE PLJUSKOVI: EVO KAKVE NAS TEMPERATURE OČEKUJU NAREDNIH DANA

Poslije podne lokalni pljuskovi su mogući u Bosni. Vjetar slab, u većem dijelu zemlje, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 18 do 24 stepena.

Sutra pretežno oblačno vrijeme. Prije podne lokalni pljuskovi su mogući u Hercegovini. Poslije podne i tokom noći kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u većem dijelu naše zemlje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 14 do 20 stepeni.

Prekosutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 18 stepeni.

U srijedu je jutro oblačno sa kišom u većem dijelu zemlje. Na vrhovima planina je moguć snijeg. U ostatku dana postepeni prestanak padavina i djelimično razvedravanje. Vjetar u Bosni slab sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 20 stepeni. prenosi hayat

