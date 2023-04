Ruskinja Ljudmila prije osam godina prešla je na islam, već deceniju živi u BiH

Ljudmila je prije deset godina upoznala Nedima Babića i odmah došla u Bosnu i Hercegovinu i udala se za njega. Nakon nekog vremena se razvela, ali je nastavila život u Sarajevu.

Vedrog lica Ruskinju, put Sarajeva je dovela ljubav, ali ju je u gradu na Miljacki i zadržala ljubav koju je razvila prema ovom gradu u kojem je prijatelji i poznanici osloviše sa “Mila“.

Ona je u razgovoru za Anadoliju kazala da je stupanjem u brak s muslimanom počela više da istražuje o toj vjeri i da je nakon izvjesnog vremena shvatila da želi život nastaviti kao muslimanka.

“Prije osam godina sam otišla u džamiju na teravih-namaz. Bila je to 27. noć ramazana i tad još nisam bila prešla na islam, već sam željela vidjeti taj ambijent i osjetiti tu atmosferu. Planirala sam da sjednem u ćošak džamije i posmatram vjernike dok klanjaju, ali srela sam tamo prijateljicu i ona me pozvala da sjednem pored nje. Rekla mi je da je pratim i radim sve što ona bude radila tokom namaza. Bila sam uzbuđena kad je namaz počeo. Nisam mogla zaustaviti suze kada sam činila prvu sedždu. Bile su to snažne emocije i osjećaji. Shvatila sam da je to ono što sam tražila“, kazala je Babić.

Ona je dalje kazala da je odmah po završetku namaza pred stotinama vjernika izgovorila kelime-i-šehadet i tako postala muslimanka. Dodala je da joj je i danas vrlo dirljivo pričati o tim emotivnim trenucima.

U razgovoru je dalje kazala da neće nikada zaboraviti ni uzbuđenje koje je doživjela i tokom prvog Bajrama koji je doživjela po dolasku u BiH dok još nije bila muslimanka.

“I danas, osam godina nakon prelaska na islam, Ramazanski bajram dočekujem s mnogo emocija i ljubavi u srcu. Bajram za mene predstavlja sreću. To je praznik koji dolazi nakon ramazana, kojeg se trudimo provoditi u maksimalnoj duhovnosti, i trudim se da bajrame provodim i doživim na najljepši mogući način“, kazala je Ljudmila.

Ljudmila posebno uživa u posjećivanju prijatelja tokom bajrama, kada im i poklanja im uglavnom bajramluke koje svojeručno pravi s obzirom da ima više hobija, uključujući slikanje na drvetu i kaligrafiju.

Ona je u razgovoru za Anadoliju kazala da je sretna u Bosni i Hercegovini i da uživa u bajramskim praznicima, ali da joj ipak nedostaje porodica koja živi u Rusiji.

