Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina, a na planinama susnježica i slab snijeg.

Intenzivnije padavine očekuju se u središnjim, sjevernim i zapadnim područjima Bosne.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni.

Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 17.

U Sarajevu oblačno vrijeme s kišom. Jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna temperatura oko 10, pišu Vijesti.ba.

