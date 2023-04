U FBiH do sada prijavljeno 21.677 slučajeva bolesti slične gripi

Do sada u ovoj sezoni je prijavljeno ukupno 21.677 slučajeva bolesti slične gripi, najviše u grupi 5-14 i 0-4 godina, potvrdili su Feni iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

Kako su naglasili, u FBiH do sada je testirano ukupno 268 uzoraka na virus gripe, od kojih je 55 potvrđeno, i to 35 uzoraka je bilo pozitivno na tip A, podtipovi A(H1N1)09 13, A(H3N2) 8 i bez podtipizacije 14 potvrđenih uzoraka. Na virus gripe tip B bilo je pozitivno 20 uzoraka, i to 16 na podtip B/Victoria linija i četiri nepoznatog podtipa.

Iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH, napominju da je vakcinacija protiv sezonske gripe jedini pravi vid zaštite, te se posebno preporučuju osobama koje imaju povećan rizik od komplikacija ove bolesti.

Vakcinacija se preporučuje: osobama starijim od 65 godina, štićenicima kao i radnicima domova za starije osobe te institucijama za njegu hroničnih bolesnika (bez obzira na dob, uključujući i djecu), osobama s hroničnim oboljenjima (uključujući i djecu), posebno oboljenjima srca i pluća, a posebno djeci s oštećenom plućnom funkcijom (cistična fibroza, kronična astma, bronhopulmonalna displazija) i s kongenitalnim manama.

– U slučaju da se neka osoba za koju je vakcinacija preporučljiva, zbog svog zdravstvenog stanja ne može vakcinisati, umjesto njih se pod istim uvjetima mogu vaksinisati osobe iz njihove bliske okoline (kućni kontakti, osobe koje pružaju kućnu medicinsku njegu i sl.) – navode iz Zavoda.

Vakcinacija se preporučuje i zdravstvenim radnicima te trudnicama.

Idealno vrijeme za vakcinaciju protiv gripe je u oktobru. Međutim, vakcinacija se može provoditi i kasnije, sve dok virus gripe cirkulira.

Iz Zavoda ističu da je protiv gripe u ovoj sezoni vakcinisano oko dva posto stanovništva iznad 18 godina.

– Odziv na vakcinaciju protiv gripe bio je zadovoljavajući – ističu iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

