U BiH se vraćaju niske temperature i snijeg, objavljena prognoza za naredne dane

Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Padavine uglavnom poslijepodne i tokom noći. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka od tri do osdam, na jugu do 10, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 18 °C.

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) objavio je prognozu za naredne dane u kojoj navode da nas očekuju kiša i snijeg.

U ponedjeljak 3. aprila 2023., u većem dijelu zemlje pretežno oblačno vrijeme. Na jugu Hercegovini prijepodne sa sunčanim periodima. U Bosni u nizinama se očekuje kiša, a u višim područjima i na planinama snijeg.

U večernjim satima ili u noći sa ponedjeljka na utorak, snijeg ili susnježica su mogući i u nižim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 2 do 8, na jugu od 10 do 16 °C.

U utorak 4. aprila 2023., oblačno vrijeme sa snijegom ili susnježicom u Bosni. Na sjeveru Bosne se očekuje prelazak snijega ili susnježice u kišu.

Vjetar u Hercegovini i na jugozapadu Bosne slab do umjeren, a u ostatku zemlje slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 3, na jugu do 8, a dnevna od 0 do 5, na jugu od 7 do 13 °C.

U srijedu 5. aprila 2023., pretežno oblačno vrijeme. U Bosni u nizinama, povremeno, sa slabom kišom ili susnježicom, a u višim područjima sa slabim snijegom.

Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 3, na jugu do 8, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 14°C. prenosi klix

