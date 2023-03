Bosanac zbog suhog mesa i cigareta platio ogromnu kaznu!

Kao država koja je članica Europske unije, Republika Hrvatska ne dopušta unos mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda na svoj teritorij.

Iako se građani stalno upozoravaju da je strogo zabranjeno prenošenje svježeg mesa ili suhomesnatih proizvoda, kao i prenošenje mliječnih proizvoda, voća i povrća preko granica Europske unije, dio njih nezna ili se ne osvrće na ova upozorenja i plaćaju velike kazne.

Naime na Granični prijelaz St.Gradiška došao je putnik koji je u vozilu imao 7.5 kilograma suhog mesa i 680 cigareta (34 kutije) piše GPM.

Navedeno nije prijavljeno cariniku pa je sve oduzeto a vozač je kažnjen s 1.650 eura. Na obrazloženju je navedeno ukoliko se kazna ne plati na vrijeme ista će se zamijeniti mjerom zatvora.

Da ponovimo, nije dozvoljen unos mesa, mlijeka, mliječnih proizvoda, voća i povrća iz trećih zemalja (BiH, Srbija, Crna Gora itd.), a dozvoljen je unos do 20 kg ribe, školjki i proizvoda od ribe, do 2 kg mlijeka u prahu za bebe, hrane za bebe i hrane za posebne potrebe, do 2 kg hrane za kućne ljubimce, do 2 kg ostale hrane kao što je med, žive školjke i puževi i do 125 grama kavijara ili drugih proizvoda zaštićenih vrsta.

Dozvoljeno je dvije kutije (40 komada) cigareta i litru alkoholnih pića.

