OBJAVLJENA VREMENSKA PROGNOZA ZA DRUGU POLOVINU MARTA: TEMPERATURE NEUOBIČAJNE ZA OVAJ PERIOD GODINE, MNOGI ĆE SE OBRADOVATI

U noći sa utorka na srijedu prostor Bosne i Hercegovine, uz pad temperature zraka zahvatiće i novo jače naoblačenje sa padavinama. Kiša se očekuje na jugu zemlje, a na planinama snijeg. U centralnim i sjevernim područjima izgledna je susnježica. Od četvrtka razvedravanje i znatno manje oblaka, naručito na jugu zemlje.

Stabilno i pretežno vedro vrijeme uslovit će u Bosni slab do umjeren mraz. Temperature zraka tokom sedmice bit će promjenjive. U utorak jutarnje temperature zraka varirat će od 4°C do 10°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 13°C. Najviše dnevne temperature između 14°C i 20°C. Od četvrtka, minimalne temperature varirat će od -3°C do 3°C u Bosni, na jugu zemlje do 6°C.

Najviše dnevne bit će u rasponu između 3°C i 9°C u Bosni, do 12 stepeni u Hercegovini. Prema dostupnim prognostičkim modelima, od 20.03. preovladavaće umjereno do pretežno oblačno. Tokom sedmice moguća je mjestimično slaba kiša. Izglednije prilike za padavine su u centralnim i istočnim područjima. Jutarnje temperature osciliraće u rasponu između 6°C i 10°C u Bosni do 13°C u Hercegovini.

Maksimalne dnevne temperature kretat će se između 10°C i 15°C u Bosni, u Hercegovini do 17°C. prneosi “Radiosarajevo“.

