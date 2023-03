Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu zemlje od 4 do 8, a najviša dnevna temperatura zraka između 2 i 8, na jugu zemlje od 9 do 13 stepeni.

U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme, mjestimično može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 2, a najviša dnevna temperatura zraka oko 6 stepeni, piše Fena.

