Udarilo drugo džemre i snijeg: Narandžasto upozorenje

Temperature zraka u 07 sati (°C): Gradačac, Sokolac, Tuzla 0; Bjelašnica, Ivan Sedlo, Prijedor, Sanski Most, Zenica, Zvornik 1; Livno, Sarajevo 3; Mostar, Široki Brijeg, Trebinje 12; Neum 15; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 926 hPa, za 16 hPa je niži od normalnog i lagano opada.

Danas će u našoj zemlji preovladavato oblačno vrijeme sa snijegom u Bosni, kišom, pljuskovima i grmljavinom u Hercegovini. U U većem dijelu zemlje obilnije padavine. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjeren do pojačan južni i jugoisotočni, koji će prema kraju dana skrenuti na sjeverni. Dnevna temperatura od -2 do 3, na jugu zemlje od 10 do 16 °C.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa snijegom. Dnevna temperatura oko 0 °C.

Narandžasto upozorenje odnosi se na područje Hercegovine i dijelove zapadne, jugozapadne i jugoistočne Bosne.

Očekivana količina padavina u Hercegovini 40 do 60, lokalno do 70 litara po metru kvadratnom. U ostatku zemlje, uglavnom, između 30 i 50 litara po metru kvadratnom.

U Hercegovini je moguća i pojava grmljavine, kao i povremeno jaki udari južnog i jugoisočnog vjetra.

Sutra oblačno vrijeme. U Bosni povremeno sa slabim snijegom, a u Hercegovini sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeveroistočni, a u Hercegovini, uglavnom, jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 3, na jugu do 8, a dnevna 0 do 4, na jugu do 10 °C.

U utorak oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva u Bosni u nizinama prolazna kiša ili susnježica, a u višim područjima snijeg. U Hercegovini povremeno sa slabom kišom. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 2, na jugu do 8, a dnevna od 0 do 6, na jugu zemlje do 13 °C.

Prvog dana marta, u srijedu očekuje se pretežno oblačno vrijeme. U Bosni u nizinama povremeno kiša ili susnježica, a u višim područjima snijeg. U Hercegovini se očekuje kiša. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 8, dnevna od 2 do 8, na jugu zemlje od 10 do 16 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Inače, po narodnom kalendaru danas udara drugo džemre.

drugo džemre u vodu, koja više ne mrzne. Treće džemre “udara” u zemlju u polovini devete sedmice, 5. marta. Označava prestanak mržnjenja i sposobnost zemlje sa sjetvu.

“Pojavljuje se pokoji mraz i snijeg koji brzo otapa. Iskustvo govori da u nadmetanju s mrazom, snijeg uvijek padne zadnji, pa makar i u po’ ljeta. Izvlačio bi se stajnjak na njive. Njive bi se ograđivale. Voćnjaci su se okopavali, prihranjivali i obrezivali. Pripremali bi se ‘vrtlovi’ za sadnju ranog povrća: salata, luka crvenog, luka bijelog i šećergraha”, zapisao je autor “Narodnog kalendara” Izet Spahić.

Od pete do devete sedmice se vrebala prilika da se pregledaju pčele. Jesu li ostale žive i da se malo prihrane. Spahić dalje navodi kako se od sedme do trinaeste sedmice obavljalo kalemljene voćaka, prvo trešnje i smatralo se sevap poslom: “Nije se gledalo čija je njiva u pitanju.”. prenosi n1

