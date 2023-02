Zima još uvijek nije zatvorila svoja vrata: Od sutra kiša, za vikend moguć snijeg

S promjenom vremena, koja će se sa zapada proširiti na cijelu Bosnu i Hercegovinu, od četvrtka slijedi i zahlađenje, maksimalne dnevne temperature zraka osjetnije će opasti, mjestimično za više od deset stepeni i bit će primjerenije ovom dijelu godine.

Od sutra, dakle, slijedi pogoršanje uzrokovano frontalnim sistemom koji donosi padavine širom zemlje, a najviše se očekuje na zapadu i sjeveru Bosne. Od prvog do četvrtog marta izgledan je kraći stabilniji period, a od petog do sedmog marta ponovno se očekuju padavine.

U dane narednog vikenda, temperaturne vrijednosti će se kretati u rasponu od tri do sedam u centralnoj, zapadnoj i dijelu sjeverne Bosne, u Hercegovini i istočnoj Bosni od osam od 11 stepeni.

S obzirom da su jutra i večeri i ovih dana bili svježi sa mrazom, minimalne jutarnje temperature neće se značajnije promijeniti sa pogoršanjem i tokom cijele sedmice pretežno će se kretati između nule i četiri u unutrašnjosti zemlje, na jugu i u Posavini od pet do osam stepeni.

Na osnovu meteorološke prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), sutra nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana ili tokom noći očekuje se prolazna kiša, a najviša dnevna temperatura ići će do 16 stepeni.

U petak nas očekuje pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i dio večeri povremeno slaba kiša ili lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadne i jugozapadne Bosne. Najviša dnevna u petak ići će od 10 do 18 stepeni.

U subotu su prije podne padavine moguće ponegdje u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, a poslije podne ili tokom noći u većem dijelu naše zemlje. U kasnim večernjim satima u Krajini se očekuje prelazak kiše u snijeg.

U nedjelju snijeg možemo očekivati u cijelom zemlji, osim na jugu naše zemlje s obzirom da će u Hercegovini, kako su najavili federalni hidrometeorolozi, padati kiša.

Jutarnje temperature zraka za dane vikenda kretat će se od minus dva do četiri, na istoku i jugoistoku Bosne do osam, a u Hercegovini od 10 do 14 stepeni. Dnevna temperatura od minus dva do tri, na jugu zemlje od 11 do 16 stepeni Celzijusa. prenosi KLix

