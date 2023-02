Milorad Dodik: ‘ZSO treba da liči na Republiku Srpsku, uslijedit će napadi Zapada na Vučića’

On napominje i da se francusko-njemački prijedlog ne razlikuje mnogo od nekih u prošlosti, s obzirom da je zasnovan na zahtjevu da Srbija, makar prešutno treba da prizna Kosovo, što, ističe, nikada ne bi trebalo da se desi, dodajući da treba vjerovati predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću kada kaže da Srbija odbija mogućnost da na bilo koji način prizna Kosovo i pruži saglasnost da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije.

“Međunarodnoj zajednici ne treba vjerovati, ali treba razgovarati, i odbacivati svaki prijedlog koji ne uvažava i srpsku nacionalnu i državnu poziciju”, poručio je Dodik.

Upitan da li je vidio francusko-njemački plan, predsjednik RS je odgovorio, da je razgovarao sa Vučićem o izazovima koje nosi taj prijedlog.

Istakao je i da je potrebno razgovarati o rješenju, i ocijenio da je to što je Kosovo postalo međunarodno pitanje odgovornost Zapada, a ne Srbije.

Napomenuo je i da svijet više ne izgleda isto.

„Za EU niko nije mogao da razmišlja da će ostati bez Velike Britanije, pa je ostala, niko nije očekivao da EU loše reaguje suočena sa epidemijom COVID-a i drugim krizama. Ali, ono u čemu istrajavaju je antisrpski prijedlog za Srbiju, ali i za nas u Republici Srpskoj. Njima ne treba vjerovati, treba sa njima razgovarati, ali treba odbacivati svaki prijedlog koji ne uvažava i srpsku nacionalnu i državnu poziciju“, naveo je Dodik.

Založio se da ZSO ima izvršna ovlaštenja, a da ne bude „prazna ljuštura“ kao što se „pokušava nametnuti i Republici Srpskoj“.

„Slažem se sa Vučićem kada je rekao da razgovore nastavlja od onog trenutka kada se formira Zajednica srpskih opština, sa izvršnim funkcijama koje mora imati kao što je dogovoreno“, rekao je Dodik.

Osvrćući se na međunarodne pritiske na Srbiju i na BiH, Dodik je govorio i o odnosu Beograda i Banja Luke.

„Uvijek kada se u Banjoj Luci pojavi autentično političko rukovodstvo, zapad “trči” u Beograd da uvjeri bilo koga, a sada Vučića, da je potrebno da se on uključi u riješavanje problema u Republici Srpskoj, jer tamo ima “neki svojeglavi Dodik”, kojeg samo Srbija može dovesti u red. Naravno, ako je u Banjoj Luci slaba politička struja, onda zapad kaže Srbiji da se ne petlja i da će oni sami to riješiti. Ali, kada je neko jak, onda traže od Srbije da se uključi, kako bi dodatno krivili Srbiju za sopstveni neuspjeh“, smatra Milorad Dodik.

On predviđa i da će Zapad zaoštriti retoriku prema Vučiću.

„Pošto je Vučić Srbiju napravio značajno jakom u okolnostima koje su moguće, on za par mjeseci neće valjati Zapadu. On je već sada njima po kuloarima ozbiljna smetnja. Za par mjeseci bit će javni napadi na njega. U tom pogledu, samo se treba pripremiti, a ja sam očigledan primjer kako to izgleda“, tvrdi Dodik. prneosi “Radiosarajevo“.

