MINUSI I OBLAČNO VRIJEME OSTAJU I NAREDNIH DANA: EVO KAKVO NAS VRIJEME OČEKUJE

Nešto manje oblačnosti i sunčanije očekuje se u Hercegovini. Tokom dana, u Bosni u nizinama se očekuje kiša ili susnježica, a na planinama snijeg. Vjetar u Bosni umjeren do pojačan sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini pojačana na momente i olujna bura. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 6, a najvša dnevna od 3 do 9, na jugu zemlje do 13 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana se očekuje susnježica i snijeg. Jutarnja temperatura oko -2, a najviša dnevna oko 3 stepena.

Sutra u većem dijelu zemlje pretežno oblačno vrijeme. Na jugu Hercegovini uglavnom sunčano. Slaba kiša ili snijeg su mogući ponegdje na istoku i jugoistoku Bosne. Vjetar umjeren do pojačan sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od -6 do 1, na jugu do 2, a najviša dnevna od -4 do 2, na jugu zemlje do 8 stepeni.

U ponedjeljak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini uglavnom sunčano. U centralnim i istočnim područjima Bosne je moguće povremeno provijavanje slabog snijega. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočno smjera. Jutarnja temperatura od -7 do -1, na jugu do 2, a najviša dnevna od -3 do 3, na jugu zemlje do 6 stepeni.

U utorak malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Po kotlinama centralne i istočne Bosne sa maglom i niskim oblacima. Jutarnja temperatura od -11 do -5, na jugu do 2, a najviša dnevna od -4 do 2, na jugu zemlje do 6 stepeni.

