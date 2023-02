15. Ski kup Srebrna lisica u petak i subotu na Bjelašnici

Kup “Srebrna lisica” već 15 godina svojom tradicijom značajno doprinosi promociji alpskog skijanja u BiH, kako i promociji Bjelašnice kao ski centra i atraktivne turističke destinacije.

Ove godine se očekuje učešće 300 takmičara iz BiH, koji će se takmičiti u disciplinama veleslalom i slalom.

Kategorije takmičara su djevojčice i dječaci u dobi od šest do šesnaest godina.

Revijalna trka „Veseli veleslalom“ je na programu u petak, 3.2.2023. u 19h.

Naime, već drugu godinu zaredom Srebrna lisca je obradovala i rekreativce organizacijom revijalne utrke paralelnog veleslaloma za roditelje i djecu pod nazivom

Prijave za revijalnu trku su moguće do četvrtka, 2.2.2023. na: prijava@skbjelasnica.ba (molimo naznačiti ime i prezime takmičara). Kotizacije 20 KM će se uplaćivati na dan utrke u Benetonu od 15-17h. Radujemo se porodičnom druženju!

Početak takmičarskog dijela počinje u petak 8:30h sa disciplinom slalom, a nastavak je u subotu u 8h sa disciplinom veleslalom.

Proglašenje pobjednika bit će isti dan.

Ski klub Bjelašnica zahvaljuje se pokroviteljima: Federalno ministarstvo kulture i sporta, Minstarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, Općina Trnovo, te sponzorima: Mastercard i UniCredit Bank, BH Telecom, Adriatic osiguranje, RamaGlas, Hano, Oaza, Moj stomatolog, Hotel Han, HL group, Only one, Connecta, Discover me academy, Dur Dental, Curaprox, Orthos, Neimari, Lake.

Posebno hvala medijskim pokroviteljima: klix.ba, sportsport.ba, Al Jazeera Balkans, TV Sarajevo, N1, ski.ba, RSG radio, Antena radio.

