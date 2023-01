Ledeno jutro u Bosni i Hercegovini: Na Bjelašnici jutros minus 11, moguć je i snijeg

U većem dijelu Bosne je zabilježen slab snijeg.Temperature zraka u sedam sati (°C): Bjelašnica -11; Ivan Sedlo -5; Sokolac -4; Livno, Široki Brijeg -3; Sarajevo -2; Bihać -1; Banja Luka, Bijeljina, Gradačac, Prijedor, Sanski Most, Zenica 0; Doboj, Tuzla, Zvornik 1; Trebinje 3; Mostar, Neum 4.

Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 939 hPa, za 5 hPa je niži od normalnog i lagano raste.U Bosni će danas preovladavati pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim snijegom. U Hercegovini jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od -2 do 3, na jugu zemlje od 4 do 9 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Povremeno je moguć slab snijeg. Dnevna temperatura oko 1 °C.

Pogoršanje vremenskih prilika, praćeno slabijim padavinama i nižim temperaturama zraka, uslovljava i lošiju biometeorološku prognozu. Kod osjetljivih osoba moguće su izraženije tegobe, vezane uz njihove bolesti. Veći sadržaj vlage u zraku, dodatno će pojačati osjet hladnoće. Poželjno je posvetiti pažnju odijevanju, umanjiti boravak na otvorenom i ne pretjerivati sa aktivnostima.Objavljena je prognoza i do kraja januara:

U subotu 28. januara 2023., u Bosni pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim snijegom. U Hercegovini jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -7 do 0, na jugu do 4, a dnevna od -2 do 2, na jugu zemlje od 3 do 9 °C.

U nedjelju 29. januara 2023., u Bosni pretežno oblačno vrijeme, lokalno je moguć slab snijeg. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -6 do 0, na jugu do 3, a dnevna od -2 do 3, na jugu zemlje do 8 °C.

U ponedjeljak 30.januara 2023., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Tokom dana postepeno naoblačenje. Jutarnja temperatura od -9 do -3, na jugu do 1, a dnevna od 0 do 4, na jugu zemlje do 8 °C,piše Radiosarajevo

U utorak 31. januara 2023., u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili susnježicom u nizinama, a snijegom u višim područjima. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od -6 do 0, na jugu do 4, a dnevna od 0 do 5, na jugu zemlje do 9 °C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometerološkog zavoda.

