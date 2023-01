DO KRAJA SEDMICE OBLAČNO SA SNIJEGOM, A OD PONEDJELJKA PROMJENA: EVO KAKVO NAS VRIJEME OČEKUJE

Na jugu slaba kiša u jutarnjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0, na jugu zemlje od 2 do 6 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -3 i 2, na jugu zemlje od 5 do 9 stepeni.

Sutra u Bosni oblačno sa slabim snijegom. U Hercegovini oblačno prije podne. U poslijepodnevnim satima u većem dijelu Hercegovine razvedravanje. Oblačno će se zadržati na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i -1, na jugu zemlje od 2 do 6 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -3 i 2, na jugu zemlje od 5 do 9 stepeni.

U nedjelju oblačno u Bosni i sjeveru Hercegovine. U Bosni prije podne lokalno će padati slab snijeg. U većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -6 i -1, na jugu do 4 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -3 i 2, na jugu od 5 do 8 stepeni.

U ponedjeljak prognozira se sunčanije vrijeme uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -8 i -3, na jugu do 2 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 3, na jugu od 5 do 8 stepeni, piše Hayat.

Facebook komentari