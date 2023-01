Nešić se izvinio za podignuta tri prsta, ali kaže: “Ne shvatam da je u Sarajevu to provokacija”

“Ono što sam vidio danas, imao sam sastanak i sa pomoćnicima ministra, jeste da materija i uopšte to što pokriva Ministarstvo sigurnosti je veoma široko i da tu zaista ima dosta toga da se radi, da se nauči, unaprijedi i treba sigurno vremena da se to i savlada. Ja sam završio Pravni fakultet, smjer Unutrašnjih poslova na Univerzitetu u Novom Sadu. Nakon toga sam postdiplomske, specijalističke studije završio na Fakultetu političkih nauka u Beogradu na temu terorizam i organizovani kriminal. Osam godina sam radio u Centru bezbjednosti Istočno Sarajevo, tako da ne mogu da kažem da mi je bezbjednosna struka potpuno nepoznata”, rekao je Nešić.

O susretu sa Selmom Cikotićem kaže da su imali jedan konstruktivan razgovor.

“Rekao mi je da mi stoji na usluzi, upoznao me sa onim što su radili. Danas smo imali sastanak sa komplet njegovim kabinetom i želim da se zahvalim tim ljudima na konkretnoj saradnji”, kaže ministar sigurnosti.

Nešić navodi da postoji određena procedura kada je riječ o pristupu tajnim podacima.

Na pitanje smatra li da može zadobiti povjerenje javnosti odgovara: “O mom radu, ciljevima, namjerama ćemo pričati malo kasnije. Hajmo sad da pričamo o tračevima. To je problematično u ovoj zemlji. To su tračevi, laži, klevete, ali vjerovatno dobijamo mnogo veću gledanost kad pričamo o tračevima, klevetama nego kada pričamo o našim namjerama i šta to želimo da promijenimo u ovoj zemlji”, ističe Nešić.

Na pitanje zašto svako malo gore automobili članova DNS-a odgovara: “Nenad Nešić je jučer postao ministar bezbjednosti i ja kao neko ko se nije bavio bezjednošću zadnjih 8-9 godina sigurno ne mogu da odgovorim na to pitanje. To je pitanje za Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a, za sve policijske agencije. Ja želim da se utvrdi zašto gore auta. Pa moja porodica je žrtva. Neko od žrtve želi da abolira krivca”.

Naglašava da je spreman da ide na poligraf.

Nešić je jučer u Sarajevu pokazivao tri prsta, a o tome kaže: “Jučer sam naišao na gospodina Vukanovića koji se sakrio u nekom prolazu ispred Parlamentarne skupštine, učio je svoga poslanika šta treba da kaže u Parlamentu. Međutim, gospodin Grković se jučer nije ni javio za riječ. Ja sam naišao, pozdravio ga, on mi je dobacivao ode ti kod Dodika i onda sam mu poslao poljubac i pokazao tri prsta. Ja sam tim pozdravom poslao poljubac i pozdravio Nebojšu Vukanovića koji je pripadnik srpskog naroda, makar je tako bilo do jučer. Ljudi vole što sam ja takav kakav jesam, ne glumim. Ne shvatam da u Sarajevu tri prsta znače provokaciju. To je tradicionalni srpski pozdrav kojim se mi pozdravljamo i ja sam tradicionalnim srpskim pozdravom pozdravio pripadnika srpskog naroda gospodina Vukanovića. Nisam nikoga provocirao niti mi je to bila namjera. Ukoliko sam nekoga uvrijedio izvinjavam se”, rekao je Nešić.

