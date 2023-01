PROČITAJTE KOLIKE SU KAZNE UKOLIKO NE OČISTITE SNIJEG ISPRED SVOJIH VRATA

Jedno od javnih komunalnih preduzeća koje je zaduženo za zimsko održavanje je i Kantonalno javno komunalno preduzeće Rad, međutim u njihovoj nadležnosti nije čišćenje svih općina u Kantonu Sarajevo, kao ni svih ulica koje su podijeljene po prioritetnosti čišćenja. Ovu podjelu je objasnio glasnogovornik KJKP Rada Mirza Ramić.

One saobraćajnice na kojima je najveća frekvencija saobraćaja, kao što je Bulevar Meše Selimovića, Alipašina ulica i sl. čine saobraćajnice prvog prioriteta. U taj prvi prioritet također spadaju i pristupni putevi prema bolnicama, policiji i sličnim ustanovama i one se čiste dok snijeg pada. Dok saobraćajnice drugog, trećeg, četvrtog prioriteta čiste se 24, 48 ili 72 sata nakon prestanka padavina – objasnio je Ramić.

S obzirom na to da je sinoć opet padao snijeg, Ramić ističe da su ekipe u punom kapacitetu radile na čišćenju snijega, tačnije bila su angažovana 44 vozila i 90 radnika na ručnom čišćenju. Zbog činjenice da KJKP Rad nije jedini zadužen za zimsko održavanje svih općina u KS, to često buni građane.

Moram napomenuti sljedeće, s obzirom na to da se stvara određena konfuzija stanovnika Kantona Sarajevo, KJKP Rad zadužen je za održavanje saobraćajnica od općinskog i kantonalnog značaja na području četiri gradske općine. Kada je upitanju ručno održavanje pješačkih prostora (stepeništa, mostova, trotoara, trgova i dr. javnih površina) potpisali smo ugovore za održavanje tih površina sa općinama Centar, Stari Grad i Novo Sarajevo. Dok za Novi Grad zadužena su druga preduzeća za obavljanje zadataka na ručnom čišćenju. Ostale općine (Vogošća, Ilijaš, Hadžići, Ilidža i Trnovo) imaju druga preduzeća angažovana za zimsko održavanje i mi nemamo ništa s tim.

Ono što je još jako bitno da se napomene, a jako često biva pretpostavka koja dovodi do krivog zaključka, a to je da zimska služba ne održava sve saobraćajnice, već u zimsko održavanje uvrštavaju se saobraćajnice koje odredi investitor, u ovom slučaju općine, odnosno Direkcija za ceste – kazao je Ramić.

Pored toga, posipanje saobraćanica se obavlja tako što općine izvrše dodatno nabavku posipnog materijala, koji se distribuira prema mjesnim zajednicama, a onda sekretari mjesnih zajednica distribuiraju taj materijal prema ulicama koje nisu uvrštene u zimsko održavanje jer prema Zakonu o komunalnoj čistoći definiraju se obaveze i zadaci fizičkih i pravnih lica kada je u pitanju uklanjanje snijega, pojasnio je Ramić za Faktor.

U skladu sa odredbama Zakona o komunalnoj čistoći Kantona Sarajevo, sva pravna i fizička lica su također dužna vršiti čišćenje i uklanjanje snijega. Uklanjanje snijega sa trotoara i posipanje trotoara ispred individualnih i stambenih objekata u vlasništvu građana vrše vlasnici. Uklanjanje snijega i posipanje pristupnih puteva i pločnika oko zgrada na površini koja nije javna vrši preduzeće ili drugo pravno lice kome je zgrada povjerena na upravljanje i održavanje.

Glasnogovornik KJKP Rada naglašava da fizička i pravna lice uklanjajući snijeg oko svojih objekata, snijeg ne smiju bacati na već očišćenu saobraćajnicu. Preporuka je da se “očišćeni snijeg ostavi sa strane”.

Također, prema spomenutom zakonu sa krovova se mora ukloniti snijeg i led, kada predstavljaju opasnost za prolaznike, stanare ili same zgrade. Čišćenje, kao i uklanjanje snijega i ledenica vrše upravitelji, odnosno vlasnici individualnih objekata, a za poslovne zgrade njihovi korisnici.

Međutim, iz privatnog društva OKI upravitelj ističu da oni vrše čišćenje oko zgrada kojima pružaju usluge, samo u slučaju kada ih predstavnik zgrade pozove jer se ta usluga dodatno naplaćuje.

Uklanjanje snijega i posipanje pristupnih puteva i pločnika oko zgrade na površini koja nije javna vrši upravitelj zgrade. To je naša obaveza, ali po otvorenom radnom nalogu predstavnika zgrade mi dolazimo, očistimo snijeg i to se posebno naplaćuje. Dakle, da bismo izašli na teren, mora postojati otvoreni radni nalog predstavnika zgrade jer neki ne žele, hoće sami da se organizuju. Međutim, ako nas zovnu, mi to dodatno naplaćujemo kada završimo – kazali su iz OKI upravitelj d.o.o.

Kao za kršenje bilo kojeg zakona, tako i za kršenje ovog zakona postoje predviđene kazne za fizička, pravna lica i obrtnike.

Svako kršenje odredaba Zakona o komunalnoj čistoći Kantona Sarajevo na terenu evidentiraju komunalni redari kantonalnih javnih preduzeća, koji sačinjavaju zapisnike i službene zabilješke i iste uz fotodokumentaciju dostavljaju Kantonalnoj komunalnoj inspekciji na nadležni postupak. Shodno zakonskim propisima i ovlaštenjima, komunalni inspektori pokreću postupak, koji u slučaju utvrđenog prekršaja podrazumijeva izdavanje prekršajnog naloga. Za ovu vrstu prekršaja određene su novčane kazne koje za fizičko lice iznose od 100 do 1.500 KM, za obrtnike od 500 do 2.500 KM, za pravna lica od 1.000 do 6.000 KM, a za odgovorno lice u pravnom licu od 500 do 2.000 KM.

