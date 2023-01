KONAČNO PRAVA ZIMA: Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednih deset dana…

Temperature zraka u padu, ali i dalje nešto veće u odnosu na prosječne vrijednosti za ovo doba godine.

Jutarnje temperature zraka varirat će od -3°C do 3°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 6°C. Najviše dnevne temperature između 0°C i 6°C, na jugu zemlje do 9 stepeni.

Početkom druge polovine januara 2023. godine pa sve do 23. jauara nastavit će se nestabilno vrijeme sa kišom u Hercegovini i u nižim područjima Bosne, i sa snijegom i susnježicom u planinama i pretplaninskim predjelima.

Jutarnje temperature varirat će u rasponu između -5°C i 1°C u Bosni do 4°C u Hercegovini. Maksimalne temperature kretat će se između 0°C i 5°C u Bosni do 9°C u Hercegovini. prneosi “Novi“.

