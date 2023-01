Komšić poručio Osmorci: Formirajte vlast sa SDA u Federaciji BiH

Komšić je na gostovanju poručio da je četvrti mandat stvarno puno, možda i previše, ali da je stalno neka borba i da se stalno mora braniti država.

“Stalno je neka gužva, borba, stalno moraš nešto da se boriš da ne daš, to je razlog zašto sam tri puta ušao u priču, a prvi put je bilo drugačije, bila je dobra atmosfera, poslije pada aprilskog paketa činilo se da bi se stvari mogle vratit u normalu”, kazao je Komšić.

Rekao je kako se jedni bore da pocijepaju Bosnu i Hercegovinu skroz, a drugi da je dodatno podijele po etničkim linijama, te također da se pomijenila Evropa, odnos Međunarodne zajednice i nekih zemalja prema Bosni i Hercegovini.

“Prvi asocijacija kada su objavljeni rezultati, kad je bilo jasno kao stoje stvari, prvo sam pomislio da je počela smjena generacija. Ne samo likova koji su dugo na političkoj sceni, nego i smjena generacija, šta to dominira koje su te teme koje interesuju ljude”, rekao je Komšić, ali da su uslijedile iste priče o Republici Srpskoj, secesiji, izbornom zakonu.

O Osmorci

Kazao je da se izborna matematika složila tako da Osmorka ima dovoljno ruku za vlasti ili im nešto fali i da je sasvim legitimno da oni tu vlast naprave.

“Ja ne vjerujem u taj projekat i ne mislim da će biti uspješan. Iskreno niko nas nije zvao da idemo sa njima u priču. Jedino je Semir Efendić govorio da bi to bilo dobro, ali nas niko nije zvao”, rekao je Komšić o tome da li je bilo pregovora o ulasku DF-a u vlast.

On je rekao da ne bi išli u tu priču i da su pozvani i da ne vjeruje u taj projekat, da ne prihvata da Dodik izbacuje iz sporazuma šta hoće.

“Jedan od stranih ambasadora je došao i tražio podršku DF-a u Domu naroda u Klubu Bošnjaka za Osmorku, ali rekao vi se ne morate opterećivati ulaskom u vlast. To je stvarno smiješno bilo. Ja gledam razmišljam je i me čovjek smatra idiotom , kako ti padne na pamet takva rečenica” , rekao je Komšić o miješanju ambasadora u formiranje vlasti, ali nije htio reći o kojem se ambasadoru radilo.

Komšić je rekao i da misli da Osmorka ima dogovor sa Draganom Čovićem o izmjenama Izbornog zakona. Također, rekao je i da DF nije sa SDA, jer da jesu ne bi uradili ono što su uradili u Zenici i ušli u formiranje vlasti bez SDA.

“Mi sa SDA nismo, da smo sa SDA ne bi radili ono što smo naprimjer u Zenici. Mi nismo htjeli ići sa njima u priču u Zenici jer mislimo da njihova struktura tamo ne zadovoljava našu podršku”, rekao je Komšić o odnosu sa SDA.

O Schmidtovim izmjenama Izbornog zakona

Komšić je rekao kako je Schmidtu poručio da ima pravo da donese izmjene, ali i da snosi odgovornost za posljedice.

“Ono što me nasmijava, ljuti, oni misle da smo retardirani. Oni misle da smo mi bukve Bosanci, da mi ne koristimo glave. Blokade nisu stvar norme, blokade su stvar političke volje, odnosno nedostatka volje. Blokade u FBiH je izazvao HDZ. Onda kaže mi smo otklonili sve blokade. E kako sad ne može da funkcioniše”, pitao je Komšić.

On je rekao kako Schmidt nije ovo nametnuo da bi oštetio HDZ nego da bi zacementirao HDZ u vlasti, te da stranci trebaju da riješe ono što su zapetljali.

Kako formirati vlast

Kao opciju za formiranje vlasti kazao je da Osmorka razgovora sa SDA i proba direktno riješiti sa SDA.

“Neka probaju to riješiti sa SDA, postoji kohabitacija u politici. Neka probaju riješiti sa SDA. Neka se dogovore sa SDA, ne znam kako i ne želim da učestvujem u tom dogovoru”, poručio je Komšić.

“Da bi napravili Vladu FBiH treba im SDA, ne trebamo im mi. Neka se dogovore sa SDA neka je naprave. Očigledno im to nedostaje, treba im taj potpredsjednik, treba im da bi imenovali Vladu”, kazao je Komšić.

Rekao je da poslije svega stranke prave vlast sa SNSD i HDZ, a da kao neće se SDA i poručio im da se dogovore, ako mogu preći preko sujete.

Komšić je kazao i da se nakon izbora plašio da će SDA učiniti sve da bude vlast i popustiti HDZ-u po pitanjima Izbornog zakona. Također da je bio ranije uvjeren da je SDP taj koji neće popustiti, ali da se to u međuvremenu promijenilo.

Planovi međunarodne zajednice

Član Predsjedništva je upozorio da pet godina priča ono što se sprema.

“Hoćete li da sad razlažem plan za ovu državu. Je li vi vidite šta nam spremaju ko su glavne tačke stabilnosti: Zagreb-Beograd- Tirana. Problem Crna Gora, Kosovo jer Kurti ne popušta, problem mi jer ne popuštamo. Ko se buni. Buni se Kosovo jer ne da ono što je njihovo. Bune se Crnogorci. Za koga ova rade. Beograd već ima sve instrumente preko RS-a, pričom o Izbornom zakonu Zagrebu treba da da pola države”, poručio je Komšić

Rekao je da je za neke Balkan stabilan ako se o njemu odlučuje u Zagrebu i to Plenković, a ne Milanović, zatim Vučić i to samo ako on odlučuje u Beogradu i Rama u Albaniji.

“Šta je Open Balkan? Oni su uzeli sabrali, toliko miliona Srba, Albanaca, Hrvatska saveznica u Nato, zadrži granice da ne bi došlo do nemira. Daj da Crnom Gorom upravlja Beograd, daj uvali Sjever Kosova da bi uticali na donošenje odluka. Ovdje u BiH pusti da Beograd i Zagreb odlučuju. Problem je malo Sjevernih Makedonaca, malo Crnogoraca, malo Bošnjaka, Bosanaca koji BiH osjećaju domovinom, to nam ljudi rade i kad kažeš ne, ja im kažem šta je, ti si protivnik”, smatra Komšić.

Komšić je najavio da su svi članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine po prvi put dobili poziv da učestvuju molitvenom doručku u Washingtonu, ali da još ne znaju sa kime će se tamo sastati. prneosi “Klix“.

