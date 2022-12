Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednih nekoliko dana

U jutarnjim satima i dio prijepodneva padavine u većem dijelu naše zemlje. U ostatku dana uglavnom u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, a u noći u većini predjela. Obilnije padavina u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne, gdje je moguća i grmljavina. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna do 19°C.

U subotu pretežno oblačno vrijeme s kišom, a na planinama sa susnježicom ili snijegom. Na krajnjem sjeverozapadu Bosne je moguć slab snijeg ili susnježica. Prema kraju dana ili tokom noći prestanak padavina. Temperatura zraka u Bosni od 2 do 8, a u Hercegovini od 10 do 16°C.

U nedjelju u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska naoblaka. U ostatku zemlje pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -3 do 3, a dnevna od 0 do 6, na jugu do 14°C.

U ponedjeljak u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska naoblaka. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od -1 do 4, a dnevna od 3 do 9, na jugu do 14°C.

