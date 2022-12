Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka od 4 do 8, na jugu od 9 do 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka od 10 do 16 stepeni.

U Sarajevu će biti oblačno. Povremeno može padati kiša. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 6, a najviša dnevna oko 13 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, piše Fena.

