Ko nas truje vodom? Može da se zna plata svima u BiH, ali neće da nam otkriju čija je voda puna bakterija?!

Od polovine novembra kada je obznanjeno da je sedam od 70 uzoraka flaširane vode sadržavalo bakterije koje ne smiju biti prisutne u vodi, javnost u BiH ne zna ko je proizvođač neispravne vode, da li je povučena s polica, i je li riječ o domaćem proizvođaču ili uvezenoj vodi. Ovu priču istražila je novinarka N1 Sanela Dujković.

Direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH na pres-konferenciji s ponosom i u cilju promocije rada istaknuo je nadležnosti.

“Zavod sa svojim službama u službi zdravstvene ekologije izvršio je analizu monitoringa i danas ćete imati priliku vidjeti te rezultate.”

Zavod je, u ovom slučaju nažalost, imao čime da se pohvali. Riječ je o vodi koju su građani pili od oktobra 2021. do septembra 2022. godine. Sedam od 70 uzoraka sadržavalo je bakterije koje ne smiju biti prisutne u vodi. No nije prezentacija rezultata ono što interesuje javnost, već informacije o kojoj je vodi riječ, da li je uvezena ili je domaći proizvođač i da li su vode sklonjene sa polica trgovina.

– Oni su dio sistema osiguranja kvaliteta, odnosno garancije koju pruža država da je hrana koju njeni potrošači ispravna odnosno neće im naštetiti zdravlju. A mikrobiološki neispravna hrana. To je vrlo opasno – kaže Aleksandra Nikolić, prehrambeni tehnolog i agroekonomistica koja radi na razvoju sistema kvaliteta.

– Sve je OK da se zna plata svima u BiH, a nije OK da nam se objasni ko nas truje. To je strašno – kaže Muhamed Brka, dekan Poljoprivrednog fakulteta u Sarajevu,

Iz Zavoda upućuju na Federalnu upravu za inspekcijske poslove koja također ne želi otkriti ko nas vodom truje.

– S obzirom na to da navedeni monitoring nije provodila Federalna uprava za inspekcijske poslove temeljem zakona koji regulišu našu nadležnost, to nije ni zakonito, niti profesionalno, etično, pa čak ni logično, da preuzimamo odgovornost saopćavanje informacija do kojih nismo došli postupanjem naših inspektora u okviru jasno definisanih i zakonom propisanih procedura – istakli su u FUZIP-u za N1.

Iako je jasno da je riječ o informaciji od javnog interesa i u cilju zaštite javnog zdravlja nadležni je tretiraju kao ping-pong lopticu.

– Ovo je naša praksa. Desetine puta do sad bi nam rekli na određenim crpkama gorivo nije kvalitetno, nikad nam nisu rekli na kojim. Zašto bi mi sumnjali sada u sve. Nije u interesu potrošača ni proizvođača ova situacija i sada mi sumnjamo na sve, nema nikakvog razloga da to tako bude – kaže Marin Bago, predsjednik Udruge za zaštitu potrošača “Futura”.

Petnaest dana nagađamo da li je kontaminirana neka mašina u punionici, gdje se ta punionica nalazi u BiH ili inozemstvu, ili nam neko puni vodu iz česme prljavim rukama i prodaje za marku ili dvije. Nagađamo jer su institucije koje su plaćene da štite zdravlje građana odlučile da je u ovom slučaju važnije zaštiti proizvođača.

