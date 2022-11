“Došao sam iz Bijeljine da podržim, Dženan je dijete BiH, ovo je kraj svijeta”

“Došao sam iz Bijeljine da podržim i nadao sam se istini i pravdi. Od ovog nema ništa, ljudi. Još nam je samo preostalo da kažu da je Dženan sam sebe ubio i da više nema suđenja, više nema ništa da slažu. Ovo je kraj svijeta – da mi u svojoj lijepoj Bosni i Hercegovini imamo to da nas sudije gledaju u oči i lažu takve stvari. U Bosni nema mira dok ne bude revolucije! Revolucija će donijeti mir svima nama! Kad će to biti? Ja to neću doživjeti”, rekao je Svetomir u suzama.

Svetomir Lazarević iz Međaša kod Bijeljine došao da podrži porodicu Memić: "Sve su do sada lagali. Još je ostalo da kažu da je Dženan sam sebe ubio. U ovoj Bosni nema mira dok ne bude revolucije." pic.twitter.com/LksKvAduyg — TV N1 Sarajevo (@N1infoSA) November 24, 2022

Dodao je – Dženan je dijete cijele Bosne i Hercegovine, piše N1.

Podsjetimo, Sudsko vijeće Suda BiH kojim je predsjedavao Branko Perić oslobodio je optuženog Zijada Mutapa, Alisu Ramić, Hasana Dupovca, Josipa Barića i Muamera Ožegovića.

Oni su se, između ostalog, teretili da su djelovali kao organizirana kriminalna grupa s ciljem prikrivanja dokaza o načinu na koji je Dženan Memić zadobio teške tjelesne povrede opasne po život 8.2.2016. godine, uslijed kojih povreda je preminuo, piše N1.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari