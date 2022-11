Najavljen snijeg, dijelove Bosne i Hercegovine će pogoditi obilnije padavine

Prema mišljenju naših meteorologa na ovim prostorima je i najveća vjerovatnoća za obilnije padavine.

Najizraženije padavine moguće su u srijedu, 16. novembra.

Izraženo južno strujanje zraka uslovit će da temperature zraka i dalje budu iznad višegodišnjeg prosjeka za ovo doba godine.

Osjetniji pad temperature izvjestan je za dane vikenda, kada nije isključena pojava mraza i snijega na većim nadmorskim visinama.

Minimalne jutarnje temperature zraka varirat će od 5 do 11 stepeni u Bosni, na jugu Hercegovine do 13. Najviše dnevne temperature između 10 i 16, na jugu zemlje do 19 stepeni.

Aktuelni prognostički modeli ukazuju da će od 21. novembra i dalje preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom.

Stabilizacija vremenskih prilika i prestanak padavina očekuje se od četvrtka, 24. novembra.

Jutarnje temperature varirat će u rasponu između 1 i 5 u Bosni do 8 stepeni u Hercegovini. Maksimalne temperature kretat će se između 5 i 10 u Bosni do 12 stepeni u Hercegovini”, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH. prneosi “Radiosarajevo“.

