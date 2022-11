Skok bez aplauza u znak sjećanja na najtužniji dan u historiji Mostara

I današnju ceremoniju obilježavanja godišnjice rušenja Starog mosta na kojoj se između ostalih pojavio i predsjednik Gradskog vijeća Mostara Salem Marić, zajedno sa još nekoliko vijećnika, organizovao je Klub skakača u vodu Mostari. Na mostu su bili i igrači Fudbalskog kluba Velež, te osnovci mostarskih škola.

– Klub skakača već 29 godina obilježava ovaj datum, pretužan za svakog Mostarca i svakoga ko voli ovaj most. Crnim slovima dan upisan u historiji Mostara. Želja mi je da jednog dana da ono o čemu pričamu u našoj Vijećnici, a to su jedinstvo i pomirenje, to potvrdimo dolaskom svih nas, kako vijećnika, tako i gradonačelnika da odamo počast na tragičan datum za sve nas, izjavila je Adela Gosto, gradska vijećnica Mostara i članica Kluba skakača Mostari.

Stari most su srušile snage Hrvatskog vijeća obrane, nakon što je prethodno danima granatiran i uništavan. Najvrijedniji spomenik materijalne kulture u Bosni i Hercegovini obnovljen je 2004. godine, a nešto kasnije uvršten je na listu svjetske baštine UNESCO-a. Sagrađen je 1566. u vrijeme Osmanskog carstva, a njegov tvorac je čuveni Mimar Hajrudin.

