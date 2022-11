Oglasio se mladoženja kojeg su u Brčkom pretukli zbog hrvatske zastave

Kako prenose Nezavisne, sve se dogodilo 30. oktobra oko 13.20 časova, kada su, kako pišu, dvojica mladića, audijem A6 karavan presreli i zaustavili svatove, jer je u koloni bila jedna hrvatska zastava.

– Kada je uspio da presretne kolonu lice koje mi je poznato iz školiskih dana isčupalo je zastavu Hrvatske. Kum mi je rekao da su neki problemi. Došli smo naprijed i vidjeli kako kida zastavu i govori da smo provocirali. Rekao sam mu da se znamo i da su to moji svatovi. Drugo lice je zatim izvadilo pištolj i repetirao, ja sam se prepao i krenuo na pištolj da spriječim krvoproliće, zatim me taj momak nekoliko puta udario pištoljem po glavi. Kada sam pao nastavio me tući, nakon toga su otišli, a ja sam ostao da ležim. Volio bih da se ovo nikome ne dogodi, u zadnje tri godine je to 21. slučaj. Ne osjećam se dobro jer je moj dan upropašten, ali neka to stane. Da su to bili stariji ljudi iz ratnog doba razumio bih, ali ovo su klinci koji prave tenzije.”

Hrvatski narodni sabor (HNS) najoštrije je osudio fizički napad na svadbenu kolonu.

