Tužilaštvo BiH provjerava prijavu protiv Milanovića zbog negiranja genocida

Tužiteljstvo BiH za Dnevnik Nove TV potvrdilo je da se na predmetu radi, ali detalje ne otkrivaju. Sporna izjava dogodila se krajem prošle godine.

“Od svog naroda pokušavaju napraviti žrtvu, veću nego što jest, i upravo oni licitiraju mrtvima, ja to nikada ne radim i mogu ponoviti sve što sam rekao – postoji genocid i genocid, postoje žrtve i žrtve. Nije sve isto – to je laž”, rekao je Milanović, 6. prosinca prošle godine.

A zatim je u nekoliko navrata objašnjavao izjavu i nijekao da je ikada negirao genocid.

“Definicija genocida je kaučuk definicija. To se rasteže, pa netko može dobiti presudu za 6 milijuna ubijenih, podavljenih, a netko za 6 tisuća”, rekao je dan kasnije Milanović.

“Ne to nisam nikad rekao i drugo – potpuno je nebitno što sam rekao za nekim stolom. Postoje puno veći zločini u povijesti po trajanju i magnitudi i inzistiranjem na tome da je sve genocid radimo nepravdu, recimo, holokaustu nad Židovima”, kazao je MIlanović 28. listopada ove godine.

Majke Srebrenice ga nisu prijavile

Majke Srebrenice kažu da ga one nisu prijavile. Ali da se za takve izjave treba odgovarati.

“Haški tribunal je utvrdio genocid, da je izvršen u Srebrenici i zašto je to potrebno i u kojem interesu je Zoran Milanović to iznio? On je sam sebi naštetio. Ako ga je netko tužio, pa Boga mi neka odgovara”, rekla je Kada Hotić iz Udruženja Pokret majke enklave Srebrenica.

Od prošle godine, kazneni zakon BiH za negiranje genocida propisuje kazne zatvora – od 6 mjeseci do pet godina.

“Negiranje genocida je jedna posljednja faza genocida”, dodaje Hotić.

Premijer Andrej Plenković kratko je komentirao: “Dobro, on ima načina da to ignorira, ali ne znam o čemu se radi”.

Iz Ureda Predsjednika na cijeli slučaj danas su bili bez komentara. prneosi “N1“.

Facebook komentari