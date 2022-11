Nedim Sladić prognozira: “Evo kada započinje začetak skandinavskog bloka”

“Izgleda da krajem iduće sedmice započinje mogući začetak skandinavskog bloka.

Sjeveroistočno strujanje za Balkan, bez većih padavina i vjerovatno za mnoge suho, bura na Jadranu, a jugovi na Zapadu Europe gdje ponovo bi moglo biti neuobičajeno toplo”, napisao je Sladić.

Podsjetimo, Federalni hidrometeorološki zavod objavio je prognozu do utorka.

U nedjelju 06.11.2022., u Bosni oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne povremeno sa slabom kišom. U Hercegovini jutro oblačno, uz postepeno razvedravanje tokom dana. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 7 do 13, u Hercegovini od 14 do 19 °C.

U ponedjeljak 07.11.2022., u Bosni pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično smanjenje naoblake poslije podne ili tokom noći. U večernjim satima lokalno slaba kiša je moguća ponegdje u Posavini. U Hercegovini sunčano uz promjenljivu oblačnost. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 11, a dnevna od 8 do 14, u Hercegovini do 17 °C.

U utorak 08.11.2022., pretežno sunčano. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 14 do 20 °C, navodi se u prognozi Federalnog hiodrometeorološkog zavoda. prneosi “Radiosarajevo“.

