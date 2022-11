Rusija: OHR je kolonijalno tijelo koje treba zatvoriti

“Imamo pogoršavanje etničkih razlika i dijaloga, što je direktna posljedica miješanja stranih država u pitanja BiH, kako bi se implementirala neokolonijalna koncepcija. Podrivaju se temeljna prava naroda u BiH”, kazala je predstavnica Rusije.

“Nije RS izvor teškoća na čemu se insistira i kako to želi predstaviti Zapad. Imamo ciljno demoniziranje svega što se ne uklapa u Zapad i okvire koji se nameću narodima u BiH. Jasno je da je velika većina naroda na izborima izabrala Dejton kao osnovnu premisu. Žalimo što sve naše kolege nisu zadovoljni izborima. Zapadni predstavnici nameću svoje političke interese u BiH i uzurpiraju zakonito izabrane organe vlasti”, kazala je ruska predstavnica.

“Imamo jednostrane sankcije i razne vrste pritisaka i ucjena. Još jednom upozoravamo da takva politika nosi posljedice. Pozivamo na zaustavljanje daljeg eksperimentisanja sa nezavisnom bosanskom državom i njenim narodima. Dajte im priliku da se nezavisno razvijaju. Želim naglasiti da je to u interesu svih građana u BiH”, istakla je i za kraj obraćanja komentarisala i rad Ureda visokog predstavnika.

“Povećane aktivnosti visokog predstavnika ne samo da su odvojene od realnosti, nego su prijetnja za mir i stabilnost u BiH. To je suprotno njegovim zadacima. Samo naizgled rješava određene probleme ali to vodi do dodatnih komplikacija”.

“Ovo kolonijalno tijelo treba zatvoriti kako bi BiH preuzela odgovornost za svoju budućnost. Tzv. izvještaj tzv. visokog predstavnika nećemo komentarisati”. prneosi “N1“.

