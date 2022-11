Narednih dana promjenljivo vrijeme, u petak kiša

Narednih dana u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano i pretežno oblačno vrijeme, a u petak sa očekuje naoblačenje koje će usloviti kišu u drugoj polovini dana, javlja Anadolu Agency (AA).

Jutros preovladava sunčano vrijeme. Magle ima na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Jutros je najhladnije bilo u Bugojnu i Drvaru gdje su izmjerena dva stepena Celzijusa. U Jajcu i Livnu izmjerena su četiri stepena, Sanskom Mostu i Zenici pet, Banjaluci, Grudama, Ivan Sedlu i Sarajevu sedam, Bijeljini, Doboju, Gradačcu i Tuzli osam, Bihaću i Bjelašnici devet, Mostaru i Trebinju 14 i Neumu 17 stepeni.

“Danas u Bosni i Hercegovini većinom sunčano vrijeme. Prije podne magle će biti na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni”, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

U srijedu se u Bosni i Hercegovini očekuje povećanje oblačnosti sa zapada što će usloviti umjereno do preteženo oblačno vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između četiri i devet, na jugu zemlje do 15 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22, na jugu zemlje do 24 stepena.

U četvrtak se u sjevernim područjima Bosne očekuje pretežno oblačno prije podne. Sunčanije u drugom dijelu dana. U većem dijelu zemlje mala do umjerena naoblaka. U sjevernim područjima vjetar sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između četiri i osam, na jugu do 13 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu do 23 stepena Celzijusa.

U petak se u Bosni i Hercegovini očekuje naoblačenje koje će usloviti kišu u drugoj polovini dana. Padavine su češće na području Krajine, jugozapadne Bosne i Hercegovine. U većem dijelu Bosne lokalno slabija kiša. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između četiri i devet, na jugu zemlje do 13 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22 stepena Celzijusa.

Facebook komentari