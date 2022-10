U Goraždu 1.000 nezaposlenih osoba podnijelo zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć Vlade FBiH u iznosu od 100 KM, u proteklih mjesec dana podnijelo je oko 1.000 nezaposlenih lica s područja Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde potvrdili su iz kantonalne Službe za zapošljavanje.

Vršilac dužnosti direktora Službe Emir Obarčanin napominje da je rok za prijavu produžen do kraja naredne sedmice.

– S obzirom da su prvobitno stvorene velike gužve prilikom otvaranja žiro računa u bankama, jer mnoge nezaposlene osobe nemaju žiro račune, direktori kantonalnih službi su od Federalne vlade zatražile da se taj rok produži, što je i uvaženo. Rok je produžen za pet dana odnosno do 4. novembra, što će mislim biti dovoljno – pojasnio je Obračanin.

Napominje da je u BPK zahtjeve podnijela tek trećina od ukupnog broja nezaposlenih.

– Do sada je prispjelo 1.000 zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć od ukupno 2.900 lica koliko se nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje. Trenutno nema gužvi i očekujemo još nekih 200 do 300 zahtjeva, tako da će vjerujemo kao i u drugim službama, otprilike 50 do 60 posto nezaposlenih osoba da se prijavi za ovu jednokratnu novčanu pomoć – istakao je.

Podsjetio je da pravo na jednokratnu novčanu naknadu imaju i osobe koje su po evidenciji imale status nezaposlene osobe na dan 31. avgusta 2022 godine, nakon čega su eventualno stupile u radni odnos, piše Avaz.

Facebook komentari