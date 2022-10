Kako je to uspio i ko mu je pomogao?! Osuđeni ratni zločinac Miodrag Mitrašinović pobjegao iz bh. bolnice!

Miodrag Mitrašinović, kojeg je Sud BiH u petak osudio na 13 godina zatvora zbog učešća u otmici 20 civila iz voza u Štrpcima 27. februara 1993. godine, koji su zatim ubijeni na području Višegrada, pobjegao je iz države.

Naime, Mitrašinović je bio na liječenju u bolnici u Foči zbog stomačnih problema i nije dolazio na izricanje presude. Dan prije toga, kako bi obezbijedila da prisustvuju izricanju presude, SIPA je uhapsila šest osoba, ali ne i Mitrašinovića, jer je bio na liječenju.

Kako piše Avaz, sudska policija Mitreševića nije pronašla u bolnici, ali ni na adresi stanovanja. Uskoro bi trebalo biti zatraženo i raspisivanje potjernice.

Sud je nakon izricanja prvostepene presude donio rješenje kojim je optuženima Novaku Polugi, Obradu Polugi, Petku Inđiću, Radojici Ristiću i Miodragu Mitrašinoviću određen zbog postojanja okolnosti iz članka 138. ZKPBiH, au vezi sa pritvorskim razlogom iz člana 132. stav 1. tačka a) ZKPBiH, tačnije zbog opasnosti od bjekstva, koji po ovom rješenju može trajati najduže devet (9) mjeseci, odnosno najduže u odnosu na optužene Obrada Polugu, Novaka Polugu, Petka Inđića i Radojicu Ristića. do 20.7.2023. godine, u odnosu na optuženog Miodraga Mitrašinovića do 21.7.2023. godine ili do nove odluke Suda”.

Ali, sada je pitanje kako je pobjegao i ko mu je pomogao.

Facebook komentari