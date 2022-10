Tegeltija: Nakon ponovnog brojanja glasova, Dodik će biti pobjednik

Na početku je obrazložio zbog čega je sporno ponovno brojanje glasova za kojim je posegao CIK.

“Samo brojanje glasova, ukoliko je zakonito, nije sporno. Ako se donose nezakonite odluke, sumnjamo u namjere i sumnjamo u nezakonite odluke. Imamo spiralu takvih odluka koje je donio CIK”, kazao je Tegeltija.

Komentarisao je i izjavu visokog predstavnika Christiana Schmidta danas kada je rekao: “Želim da se to shvati u svim dijelovima zemlje – u zdravim demokratijama, rezultate utvrđuje nezavisna izborna komisija, a ne političke stranke”.

“CIK prati izborni proces, a njihov zadatak nije da odlučuje ko će pobijediti ili ne. Narod je taj koji određuje ko je pobjednik. Izborni rezultat je preko 30 hiljada glasova više za Milorada Dodika. I nakon ponovnog brojanja glasova imaćemo ubjedljivu pobjedu Milorada Dodika. Ovaj čitav proces je obična smijurija”, kaže.

ojašnjava zbog čega novo prebrojavanje neće promijeniti rezultat izbora u RS.

“Ukoliko određena nepravilnost ili odstupanje ne utiče na izborni rezultat, nepravilnosti uočene se samo proslijede nadležnim organima, ali se izborni rezultat utvrđuje na osnovu prebrojanih glasova. Ta odstupanja su samo za glas ili dva. Svaki izborni proces ima nepravilnosti. Kada bi opet brojali, našli bi neka odstupanja, to su ljudske greške”, kaže.

Opozicija iz RS kaže da su odstupanja na štateu Jelene Trivić, njihove kandidatkinje za predsjednicu RS:

“Možda su odstupanja negdje veća ili manja, ali one ne mogu razliku od 30 hiljada glasova da poremete. Nakon ponovljenog brojanja imaćemo utvrđen tačan broj glasova i opet će prednost imati Milorad Dodoik i to je jedino bitno. Sve se treba ispitati, svaka odstupanja. Ako je bilo namjere da se mijenjaju zapisnici, to treba da procesuiraju tužilaštva. Opozicija želi manipulacijom da prikaže da postoje nepravilnosti”, kaže Tegeltija.

Tegeltija je govorio i o najavi Milorada Dodika da će se reafirmisati Republička izborna komisija i prenosu nadležnosti na BiH.

“Nemam tačan odgovor o prenosu nadležnosti. Imamo propise kakve imamo.”

Predsjednik Republičke izborne komisije RS, Oliver Blagojević, kaže da se zagovornici vraćanja izbornih nadležnosti RS-a pozivaju na član 1.1. Izbornog zakona BiH, ali da zanemaruju ostale članove tog zakona koji nisu u saglasnosti s njim. “Tako CIK sve radi: raspisuje izbore, dodjeljuje i uzima mandate, potvrđuje rezultat”.

“Ne bih se složio s njegovim tumačenjem. Izborni zakon utvrđuje izbore za Predsjedništvo i Parlamentarnu skupštinu BiH ali imamo Zakon o izborima RS gdje on utvrđuje izbore za predsjednika RS, NSRS, i uspustavljanja lokalne vlasti. To je dejtonska kategorija”, kaže Tegeltija.

Mnogi se pitaju da li će uslijediti još jedno brojanje, nakon objave rezultata, kada stranke budu imale prilike da ulože svoje žalbe na rezultate i tok izbora, a Tegeltija kaže da je ovo jedan pravni haos.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pozvao je građane Republike Srpske na miting vladajuće koalicije sutra u Banjaluci kako bi “odbranili izbornu volju naroda RS.” Tegeltija je objasnio svrhu ovog mitinga.

“Skup koji se održava sutra je poruka građana RS da neće dozvoliti da im se poništava narodna volja izražena na izborima. Vreće u Zetri sadrže narodnu volju. One kažu da Milorad Dodik ima 30 hiljada glasova više. Skup je znak da RS takvo rušenje narodne volje izražene na demokratskim izborima neće dozvoliti.”

Iz opozicije stižu optužbe kako se na sutrašnji skup mobilišu zaposleni u javnijm institucijama.

“Opozicija pokušava da sve skupove naše omalovažavaju jer su svjesni da će to biti veliko okupljanje naroda i žele im to unaprijed ogaditi. Kažu da su tamo neki ljudi koji moraju da dođu, a to nije tačno”, zaključio je Tegeltija.

Za kraj je dodao da je poruka Dodika da svi oni građani RS-a koji mogu, a neće doći na miting vladajućih stranaka 25. oktobra u Banjaluci, da su protiv Republike Srpske: “Ne možete izvlačiti njegovu izjavu iz konteksta.” prneosi N1“.

Facebook komentari