Kavazović u Potočarima: Majke Srebrenice su blistave zvijezde naše civilizacije

Majke Srebrenice su sve ove godine na svoj način čuvale dostojanstvo čovjeka, dostojanstvo svoje zemlje i dostojanstvo kulture kojoj pripadaju, one su blistave zvijezde naše civilizacije – izjavio je danas reisul-ulema Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović.

Reisul-ulema je prisustvovao svečanom otvaranju „Doma za majke Srebrenice“ u Potočarima, projekat Međunarodnog foruma solidarnosti (MFS) EMMAUS u okviru kojeg će majke Srebrenice i druge starije osobe s područja Podrinja imati potpuno besplatan smještaj i njegu.

On je u svom obraćanju kazao da je borba majki Srebrenice za istinu i pravdu, njihova upornost u traganju za svojom djecom i svojim najmilijim, inspiracija za ljude širom svijeta.

„Pred njima stojimo ponizno i osjećamo stanovit stid. Svi naši napori, sva naša zalaganja su beznačajna pred njihovom duhovnom i moralnom snagom i onim što one pokazuju. Ovaj dom, drage majke, izgrađen je za vas, on je skromni poklon vama. Predajemo vam ga s ljubavlju. Do sada ste svoj zajednički dom imale u našim srcima, od sada ga imate i u svom gradu – gradu u kom su svoj smiraj našli vaši najmiliji; u koji ste vratile svoje najmilije“, kazao je reisul-ulema Kavazović.

Kazao je kako se godinama nakon zločina počinje da pomalja čovječnost.

„Danas imamo potvrdu toga, ovo što vidimo i slušamo u naše srce unosi malu radost, tračak nade. Danas ovdje prisustvujemo maloj ali značajnoj obnovi čovječnosti, danas se u ovom primjeru čovjek predstavlja u drukčijem svjetlu i pokazuje sposobnost da se iz ambisa vine u visinu. Eto, to je ono što ga čini posebnim stvorenjem, čovjekom. Nikada ne trebamo zaboraviti da život boljim čine male stvari“, naglasio je reisul-ulema.

Dodao je i da današnji skup u Potočarima pobuđuje duboke emocije.

„Ovdje se za vrijeme strašnih događanja genocida nalazio nizozemski bataljon međunarodnih snaga. Ne znamo sve okolnosti oko njegove uloge, da li su šta mogli učiniti da spriječe zločine, da li su htjeli, umjeli, hrabrosti očito nisu imali, jer znamo da nisu bili prepreka da se zločin počini. Kakve su bile namjere – ne znamo. Ali, evo, iz iste te Nizozemske imamo danas druge ljude koji nastupaju drukčije: smjelije, hrabrije i humanije. Imamo gospodina Willema Pronka i ekipu koja je danas ovdje sa njim. Kršćani su, pripadaju Protestantskoj crkvi. Oni su postupili drukčije: najveći su donator, polovicu sredstava su oni osigurali za izgradnju ovoga centra. A ta sredstva nisu mala. Izražavam im iskreno i duboko poštovanje za taj čin“, istaknuo je reisul-ulema.

Posebenu zahvalnost je uputio i Međunarodnom forumu solidarnosti EMMAUS i direktoru Hamzaliji Okanoviću.

„Ako u našem narodu postoje vitezovi dobrote i humanosti to su ovi ljudi. Hvala im, neka nama svima njihov trud i posvećenost dobru budu zvijezda vodilja. Obaviješten sam i da je aktuelni načelnik ovoga grada koji dolazi iz etnosa, čiji su neki pripadnici i počinili ovaj strašni zločin, također podupirao izgradnju ovog zdanja i pružao svu potrebnu pomoć. To je ispravan put kojim u Srebrenici treba ići a ne put veličanja zločina i zločinaca koji su unesrećili ova dva naša naroda. Želim vjerovati da će čovječnost ovdje u dogledno vrijeme odmijeniti zločin i sve dublje prodirati među ljude. I nadu koja je bila otišla ponovo vratiti u ovaj grad“, naglasio je reisul-ulema Kavazović.

Ocijenio je da je odziv za učešće u ovom projektu mnogih „pouzdan znak da i u svijetu današnjice u kome skončavaju mnoge vrijednosti i umiru mnoge nade, još uvijek snažno egzistira čovjek“.

„Veoma sam radostan zbog činjenice da su u pripremi i izgradnji ovog doma, pored ovih dobrih ljudi iz Nizozemske, učešća uzeli i mnogi ljudi širom naše domovine i naše dijaspore, čak i iz Turske. Odazvali su se pozivu Islamske zajednice i dali svoj prilog. U svemu navedenom vidim znak, nagovještaj dobra za našu zemlju. Vidim novu perspektivu i nadu za sve ljude ove zemlje. Čovjek doista ima sposobnost da se preporodi i da se iz blata vine u visine. Molim Dragoga Boga da nam otvori puteve prema visinama“, poručio je danas u Potočarima reisul-ulema Kavazović, piše Mina.

Facebook komentari