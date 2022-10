Trivić: I da mogu ne bih se sastala sa Putinom, mi Rusiji ne možemo pomoći

Trivić je istakla da brojanje glasova ide sporo jer se pregleda svaki listić, ali da ono samo po sebi ne može utvrditi sve nepravilnosti koje su se dogodile tokom izbornog procesa.

Naglasila je i da je PDP svjesno preuranjeno podnio zahtjev za ponovljeno, kontrolno brojanje, odnosno u konačnici i za poništenje izbora.

“Mi smo bili svjesni da to radimo preuranjeno. CIK je u međuvremenu donio odluku o ponovnom brojanju po službenoj dužnosti, ne zbog našeg zahtjeva”, kazala je Trivić za Euronews.

Između ostaloga, Trivić je govodila i o agresiji na Ukrajinu ističući da “nije pristalica toga da se na toj temi dobijaju politički poeni, što je uradio njen protukandidat”.

“Od njega je legitimno što je otišao tokom kampanje i slikao se sa Putinom i da mu je to bio dio kampanje. To je za njega legitimno, on ima taj pristup i tu priliku. Ja tu priliku nemam, ali vjerovatno i da imam tu priliku, to ne bih uradila, zato što smatram da je to neodgovorno prema mom narodu”, kazala je ističući kako se ne treba svrstavati i da se Rusiji ne može pomoći.

Naglasila je da se BiH pridružila sankcijama Ruskoj Federaciji, kao i da Dodik nije upotrijebio veto u državnom Predsjedništvu.

“Da je došao sa vetom, razgovarali bismo šta sa sankcijama, ali zaključci Narodne skupštine su komad papira. Pitanje o sankcijama Rusiji je teško pitanje, i na tu temu ne može da se govori u dnevnopolitičke svrhe”, kaže Trivić.

Istakla je i da se treba, koliko je moguće, oduprijeti pritiscima “povinovanju sankcijama” koje je EU uvela Rusiji.

“Da li je to moguće ili ne, trebaju reći oni koji čine vlast u BiH, tako da bi to trebalo izbjeći ako je moguće, ali ja nisam ta koja o tome odlučuje. Znam šta bi ljudi najviše voljeli da čuju, da sam kategorički protiv, jer smo emotivno okrenuti prema Rusiji. Međutim, ako nepridruživanje sankcijama znači da ćemo dobiti neke sankcije iz EU, a 70 posto izvoza iz RS se plasira ka EU, onda moramo razmisliti”, ističe Trivić.

Zaključila je Trivić kako je Evropska unija BiH bliža i geografski i na svaki drugi način. prneosi “Klix“.

