U BiH sunčano i toplo

U Bosni i Hercegovini danas će biti sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. Prijepodne po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle i niskih oblaka.

Vjetar će biti slab, sjevernog smjera.

Jutarnja temperatura iznosiće od 4 do 10, na jugu do 15, a dnevna od 19 do 25 stepeni.

U Sarajevu sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost. U kotlinskim dijelovima moguća je magla i niska oblačnost. Jutarnja temperatura iznosit će od 5 do 7, a najviša dnevna do 23 stepena, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Facebook komentari