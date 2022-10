Goran Čerkez: Ulazimo u sezonu gripe, vakcinišite se

Ulazimo u sezonu gripe i jako je važno da se sve rizične grupe vakcinišu kao što su to činile i prethodnih godina. Ovo je za portal “Avaza” kazao Goran Čerkez, pomoćnik federalnog ministra zdravstva.

Rizične grupe

– U ovom trenutku, ono što možemo reći jeste da je 6.000 vakcina došlo i da se trenutno nalaze na provjeri. Nakon toga bit će distribuirane za zdravstvene radnike, kao jednu od rizičnih grupa.

Treba naglasiti da su zdravstveni radnici najviše izloženi infekcijama upravo jer se nalaze na prvoj liniji, tj. u dodiru su s oboljelim pacijentima. Vakcine za stanovništvo nabavljat će kantoni – kazao je Čerkez.

Pomoćnik federalnog ministra zdravstva istakao je da s obzirom na to da nismo još izašli ni iz pandemije COVID-19, preporuka je da se starije osobe koje su u bilo kakvom zdravstvenom riziku vakcinišu protiv gripe.

Nositi maske

– Očekujemo da bi kantoni mogli osigurati vakcine protiv gripe, kao i svake godine, početkom narednog mjeseca. Također bih istakao da se približavamo i vremenu aerozagađenja te bi bilo poželjno u tom periodu nositi maske. Dodao bih i to da maske nas štite i do virusa gripe kao što su nas štitile od koronavirusa i aerozagađenja do sada – rekao je Čerkez, piše Avaz.

