Sattler: Ovo je divan dan za BiH, čestitke svim građanima

“Važan dan za BiH, predao sam dva važna dokumenta Vijeću ministara”, kazao je Sattler i dodao:

“Prvi dokument je preporuka EK da se BiH dodijeli status države kandidata za članstvo u EU i to bez dodatnih uvjeta. Drugi je izvještaj za BiH za proteklu godinu. Iste informacije sam uručio i Predsjedništvu BiH. Više puta se istaklo da je BiH mjesto u EU. Danas se u Briselu 27 delegata složilo da je ovo trenutak da BiH krene naprijed na svom putu za EU. Mislim da je ovo važan trenutak za BiH i želim čestitati svim građanima BiH. Ovo je divan dan za BiH, koja je to zaslužila ali prije svega njeni građani su to zaslužili”.

“Ako dozvolite samo kratko, dva dokumenta koja sam uručio danas su: Izvještaj o napretku BiH koji ima i pozitivnih i negativnih strana. Nije postignut prevelik progres što je razumljivo jer je BiH bila pod blokadama. Nije bilo ispunjenja zahtjeva u smislu političkih i ekonomskih kriterija. Nije bilo pomaka na potrebnim socio-ekonomskim reformama”, kazao je Sattler.

Kaže da je ipak bilo iskoraka.

“Istovremeno, iskoraka jeste bilo. Oni jesu došli kasno, u periodu od proljeća i ljetnom periodu. Počevši od sastanka u Briselu na najvišem nivou pod predsjedavanjem predsjednika Michella i predstavnika Borella. Na tom sastanku je istaknuto opredijeljenje političkih lidera za dalji rad. To je jedna šarolika slika gdje duži vremenski period nije bilo napretka, pa je došlo do iskoraka”.

“Što se tiče drugog dokumenta, riječ je o preporuci. Preporuka je jednoglasno usvojena u Briselu, a to je preporuka da se ide sa dodjelom kandidatskog statusa BiH i to bez dodatnih uslovljavanja, ali uz određena očekivanja. U smislu daljeg rada u oblasti borbe protiv korupcije, nastavak rada na ispunjavanju 14 ključnih prioriteta koji neće nestati”.

Sattler je kazao da dalje odluke zavise od Vijeća EU.

“Što se tiče daljih koraka, odluka je na Vijeću EU. Svih 27 članica ide proceduralno u odlučivanje. Riječ je o pozitivnom koraku, blagovremenom koraku i imali smo svih 27 ZA preporuku dodijeljivanja kandidatskog statusa”.

“Kada govorim o napretku ne mislim na period u proteklih 12 mjeseci, nego u cijelom periodu od protekle neke 3,5 godina. Nekih šest do sedam stavki na kojima je rađeno”.

Dodaje da se Evropa nalazi u teškom trenutku s obzirom na rusku agresiju na Ukrajinu i da se treba dodatna važnost posvetiti na stvarima koje evropske zemlje približavaju jedne drugima.

“Mi se trenutno nalazimo u stanju rata i dodatna je važnost na zbližavanju nas na Evropskom kontinentu. Fokusiramo se na stvari koje nas približavaju jedne drugima, a ne na one koje izazivaju podjele. Vrlo važan razlog za ovakvu preporuku je što preporuka predstavlja svojevrsnu zadaću za vlasti i to one koji su na odlasku, ali i za one koji dolaze”. prneosi “N1“.

