Potpredsjednik SDS-a: Poslali su 11 inspektora u moj ugostiteljski objekat, dolazimo i mi vama u inspekciju u nedjelju

– Ovo je, dakle, dokaz da živimo u demokratskom društvu, da smo svi jednaki pred zakonom? Da se režim ne plaši onoga što će da uslijedi u nedjelju od 18 sati? Možete da pokušavate da me zastrašite koliko god hoćete, ali moje poslovanje je uvijek bilo po slovu zakona, ali i u skladu sa društvenom odgovornošću. Razumijem da vam je to nepoznanica, s obzirom na to kako ste vi navikli da stičete – kazao je.

Svi uredno prijavljeni

Dodao je da su svi njegovi zaposleni uredno prijavljeni te da u potpunosti poštuje sva prava radnika.

– Plata čistačica je 800 KM, pomoćnih radnika 900 KM, a konobara 1.100 KM sa punom i urednom prijavom. Niko ne prima minimalnu platu! Sa 30. septembrom sa računa restorana „Stara Ada“ uplaćeno je više od pola miliona KM na ime PDV, poreza i doprinosa. Tačnije – 669.000 KM obaveza prema državi, od čega: 594.000 KM na ime PDV, poreza i doprinosa i 75.000 KM na ime poreza na dobit – poručio je Radović.

Nema dugova

Kazao je da nema poreskih, niti bilo kakvih drugih dugova prema budžetu RS-a.

– Napominjem da su sve prethodne kontrole fiskalnih računa bile uredne! Ponavljam, svi porezi izmireni. Ipak, to nije predstavljalo prepreku da nas sada „spontano“ posjete građevinska, sanitarna, ekološka, tržišna i poreska inspekcija. Zaposleni u „Staroj Adi“ nisu zaslužili da zbog mog političkog angažovanja trpe pritiske, jer to su čestiti i pošteni ljudi koji vrijedno zarađuju svoje plate, a istovremeno kroz poreze i doprinose finansiraju funkcionisanje ovog društva, kao i ljudi koji su nam večeras „došli u posjetu“ i njihovih nalogodavaca – dodao je Radović.

Zaključio je riječima:

– Dolazimo i mi vama u inspekciju u nedjelju od 18 sati. Samo što će nas biti daleko više.

Facebook komentari