Izetbegović o sankcijama Novaliću: Nerazumljivo, sankcije gube vjerodostojnost kroz ovakva obrazloženja

Izetbegović je odmah u početku istakao da su razlozi za uvođenje sankcija premijeru Novaliću njemu “nerazumljivi”. Dodao je da je Novalić samo obavijestio penzionere da su neke stvari dobro urađene te o mogućnostima da se neke stvari poboljšaju: “Ne vidim u čemu je problem, to je njegov posao da uradi te dobre stvari ta penzionere i da ih obavijesti o tome.”

Poručio je i da ne vidi razlog za ovakav postupak američke administracije: “Bojim se da same sankcije, samo izricanje sankcije gubi vjerodostojnost kroz ovakva obrazloženja. Što se mene tiče on je bio dobar premijer, on je dobar posao uradio, ostvario dobre rezultate a mi odlučujemo o tome, ne odlučuje State department”, izjavio je Izetbegović.

Osvrnuo se na moguće koalicije na državnom nivou te poručio da je još rano o tome govoriti, ali da je za njega bitno da je SDA dobro prošla. Kada je riječ o mogućem formiranju koalicije svih opozicionih stranaka bez SNSD-a, HDZ-a i SDA taj prijedlog je okarakterisao kao da je “na nivou želja, a ne nekih realnih mogućnosti”.

Iznio je svoje mišljenje i o nametanju izmjena izbornog zakona i Ustava FBIH, poručio je da nije optimista oko promjene odluke visokog predstavnika Christiana Schmidta te da se odnosi mogu samo zatrovati.

“Trebamo formirati stabilne koalicije, uraditi što više za ovu zemlju i smirivati odnose u njoj,” na kraju je dodao Izetbegović. prneosi Klix

