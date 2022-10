Željko Komšić nakon izbora poslao poruku Borjani Krišto

Nakon izbora Komšić je u razgovoru na N1 televiziji poslao poruku kandidatkinji HDZ-a Borjani Krišto.

“Čestitam gospođi Krišto, imala je stvarno dobar rezultat. Nije to za odbaciti. Mnogi su govorili kada je HDZ kandidovao da neće stići ni do pola od toga, ali je imala dobar rezultat i to ne možemo osporavati. Njena politička karijera sigurno nije završena”, rekao je Komšić.

Imao je i poruku za nove kolege u Predsjedništvu.

“Nadam se da uz sve međusobne razlike koje postoje da ćemo biti malo mudriji i gledati kakvu sliku ostavljamo o sebi. Mene je jako boljelo i ružno sam se osjećao zbog slike koju ostavljamo, bez obzira što ne želim biti takav i nisam takav, ali sam silom prilika u toj slici i jako mi je bilo ružno.

Nekad je to izgledalo kao u balkanskoj krčmi, kao u kafani, kakvu sliku ostavljamo pogotovo pred strancima. Trudio sam se da tim ljudima s kojima razgovarao dam do znanja da nismo svi isti, bez obzira što su oni možda zgroženi time kako se Dodik ponaša, kako vrijeđa narode u BiH i kako razgovara sa sagovornicima. Žene su ipak puno mudrije od muškaraca i očekujem da gospođa Cvijanović neće nastaviti sa takvim riječnikom i tim putem”, rekao je Komšić.

Poslao je i poruku građankama i građanima BiH:

“Građankama i građanima BiH se zahvaljujem Zahvaljujem se prije svega na povjerenju koje su dali DF-u i meni. Zahvaljujem se i onima koji su izašli na izbore bez obzira što nisu dali povjerenje niti DF-u niti meni. Gledat ćemo kao stranka da zadržimo stvari na kursu za koji mislimo da je ispravan a to je da u sigurnosnom smislu zemlja ostane sigurna i stabilna”, poručio je Komšić.

Facebook komentari